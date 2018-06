Reina: “Camorra? Ecco la verità. Sarri ok per il Real Madrid. Sul Milan e ADL…”

Lunga intervista rilasciata ai taccuini di As da Pepe Reina che farà parte della spedizione della Spagna ai Mondiali in programma in Russia tra pochi giorni; ecco quanto dichiarato dall’ex estremo difensore del Napoli che a partire dalla prossima stagione difenderà i pali della porta del Milan:

SPAGNA – “Nel gruppo c’è l’entusiasmo di sempre. Vogliamo continuare a portare in campo le idee di Lopetegui che hanno dato ottimi risultati negli ultimi due anni. In questo spogliatoio si è inculcata una filosofia che noi veterani abbiamo tramandato di anno in anno. Convocati di Lopetegui? Scegliere 23 giocatori tra gli spagnoli è un compito incredibilmente difficile, ce ne sono tantissimi che avrebbero meritato di esserci. I miei ex compagni Albiol e Callejon ne sono un esempio”.

RUSSIA 2018 – “Arrivo con grande voglia visto che probabilmente sarà il mio ultimo Mondiale e non so se dopo la Russia tornerò a vestire la maglia della Nazionale. Voglio salutarla con un grande risultato, dando il mio piccolo contributo per raggiungere l’obiettivo”.

CAMORRA – “Deferimento? Sono molto tranquillo, andrà tutto bene. Chi mi conosce sa che non ho nulla a che fare con quel mondo. Ho conosciuto tante persone a Napoli, ma non posso sapere di cosa si occupano 300 amici nella loro vita privata”.

MILAN – “E’ uno dei club più importanti al mondo, abbiamo il dovere di riportarlo in Champions League: una sfida appassionante. Sono felice di chiudere la mia carriera al Milan: il posto da titolare dovrò guadagnarmelo giorno dopo giorno, in ogni allenamento”.

BENITEZ – “Quando lui arrivò a Napoli iniziò a chiamarmi varie volte. Io ero al Liverpool, stavo per rinnovare e non avevo intenzione di andar via. Poi arrivò Mignolet e il progetto di Rafa era una grande opportunità”.

REAL MADRID-LIVERPOOL – “E’ stata una finale equilibrata fino all’infortunio di Salah, lì il Liverpool si è perso. Ma il Real Madrid ha meritato di vincerla per la sua costanza. Karius? Io ho vissuto notti peggiori (ride, ndr). Il nostro lavoro è fatto così: ora deve guardare avanti, anche se sarà difficile”.

SCUDETTO – “Bisogna sottolineare il grandissimo campionato del Napoli, abbiamo fatto 91 punti. La Juventus ne ha fatti di più e bisogna farle i complimenti. Credo nella buona fede degli arbitri, ma va anche detto che a livello societario la forza della Juventus è imparagonabile a quella delle altre squadre”.

ANCELOTTI – “Spero che con Ancelotti il Napoli possa tornare a trionfare, ma finché la Juventus investirà come sta facendo sarà difficile strapparle il trono”.

SARRI – “Lavorare con lui è stato uno spettacolo. È grazie a Sarri che il Napoli ha battuto ogni suo record in questi tre anni e che ha trovato un grandissimo gioco. Io e Sarri siamo persone simili, preferiamo dirci le cose in faccia, anche litigando se necessario. La nostra è stata una relazione padre-figlio: gli voglio bene e anche io gli sarò per sempre grato. Lo consiglierei a qualsiasi squadra al mondo, per le sue idee calcistiche e per il suo lavoro maniacale: va bene anche per il Real Madrid”.

NAPOLI – “Ho deciso di lasciare il Napoli un anno fa. Il Paris Saint-Germain mi fece un’offerta, ma il Napoli la rifiutò: sarebbe stato facile, nell’estate dei ‘certificati medici’, cercare un modo per forzare la cessione, ma avevo fatto un patto-scudetto con i miei compagni e decisi di accettare la decisione del club”.

DE LAURENTIIS – “Ha un modo di gestire il club che rispetto, ma ci sono cose sulle quali non siamo d’accordo. Abbiamo due personalità forti e idee diverse”.

BILANCIO – “Il meglio è l’affetto che un popolo intero, quello partenopeo, ha donato a me e a tutta la mia famiglia. Il peggio è essermene andato senza realizzare il sogno che questa gente ha nel cuore. E’ vero che a Napoli piangi due volte: arrivi e ti trovi davanti una realtà totalmente diversa, ma quando vai via ti manca tanto”.

