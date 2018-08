Reja ha scelto: no al Bari per lavorare nel settore giovanile del Napoli

I lavori attorno al nuovo Bari sono più che mai in corso, ma il tempo inizia a stringere. Mentre infatti De Laurentiis sogna l’iscrizione in extremis alla Serie C, pur contro il volere delle istituzioni, c’è ancora da costruire da capo l’organico oltre che lo staff tecnico e dirigenziale. Chi farà il mercato? Chi allenerà e chi scenderà in campo? Al momento è dato sapere che, come riportato da Il Corriere dello Sport, Edy Reja ha rifiutato la doppia proposta del presidente del Napoli, quella di sedersi sulla panchina del Bari e quella di lavorare per il settore giovanile del club biancorosso. L’ex allenatore goriziano ha deciso di dire addio al ruolo di allenatore e di assumere l’incarico nel settore giovanile del Napoli, che De Laurentiis gli aveva proposto mesi addietro.

Per la panchina allora il favorito resta Fabio Viviani, ex collaboratore storico di Reja, davanti ad Alberto Bollini e Calabro, ex rispettivamente di Salernitana e Carpi. A vuoto il tentativo di mettere sotto contratto Gaetano Auteri, che a luglio si è legato al Catanzaro.