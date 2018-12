Reus, guai senza fine: si dimette il presidente Llastarri

Ancora un aggiornamento nella grave crisi economica che sta travolgendo il Reus, formazione della seconda serie spagnola, a serio rischio di cancellazione dal campionato.

Dopo le proteste dei giocatori, che non ricevono lo stipendio da tre mesi e fermi per un minuto nella partita poi vinta contro l’Alcorcon lo scorso 9 dicembre, si registrano le dimissioni del presidente Xavier Llastarri.

In carica da sei anni, Llastarri ha detto basta dopo le ultime, feroci contestazioni subite, spiegando la propria scelta attraverso un comunicato ufficiale: “In questi anni ho sempre fatto il meglio per Reus e il Reus, ma non posso più sopportare le accuse che mi sono piovute addosso senza fondamento, gli insulti a me e alla mia famiglia”.

Llastarri ne ha anche per i giocatori: “Ognuno ha il proprio ruolo. Io come presidente penso a tutti i dipendendi di questo club. Perché le persone vanno, il club resta”.

Novità societarie sembrano però poter portare una ventata di positività: “La cessione della società è stata definita, tra pochi giorni ci sar il passaggio del denaro. La continuità è garantita” ha aggiunto Llastarri.