Ribery, ipotesi Australia per il futuro: l’ex difensore Babbel pronto ad accoglierlo a Sidney

Al termine della stagione, dopo dodici lunghi anni, Franck Ribery dirà addio al Bayern Monaco. Ma il francese, malgrado abbia passato le trentasei primavere, ha ancora voglia di calcare i campi di calcio, andando alla ricerca di una nuova avventura. E per lui potrebbero aprirsi le porte che conducono all’Australia e, in particolare, al Western Sidney Wanderers, formazione allenata dall’ex difensore tedesco Markus Babbel.

DIVERTIMENTO – Ribery, secondo quanto raccolto dal Sun, ha così dichiarato: “Ho giocato a calcio solo per divertimento, il calcio è la mia passione. Non gioco per i soldi: se giochi bene ti fai un nome e il denaro viene di conseguenza. Trasferirmi da Babbel? Perché no, sto valutando diverse opzioni. Ancora però non ho preso una decisione”.

E BABBEL LO CHIAMA… – Babbel da parte sua, nel corso di un’intervista ad Herald, ha affermato di essere pienamente disponibile ad accogliere il francese: “A Ribery ho detto che se vuole guadagnare soldi deve andare in Qatar, ma se vuole sentirsi una star deve venire qua in Australia. La possibilità di prendere un giocatore del genere però è forse dell’1%…”.