Riecco Barreto: l’ex Bari e Torino potrebbe ricominciare dalla Puglia a 34 anni

Ricordate Victor Barreto? Trascinò in Serie A il Bari di Antonio Conte con 23 gol, poi fece ottime cose anche con in panchina Gian Piero Ventura. Meno positive le esperienze con l’Udinese fra il 2011 e il 2013 e con il Torino fra il 2013 e il 2015. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il classe 1985 potrebbe ricominciare da un’altra squadra pugliese, il Monopoli, che milita in Serie C. Sono già stati fissati i test atletici per valutarne la condizione. L’ultima sua avventura fu nel 2015 al Venezia, nei Dilettanti, quando segnò 2 gol in 5 apparizioni. Se dovesse superarli, ritroverebbe una squadra dopo 43 mesi di inattività e proverà a portare in Serie B la formazione bianconere, che ha perso i playoff della terza serie nell’ultima stagione al primo turno con Scienza in panchina. Sarebbe la prima B nella storia del Gabbiano.