Robben: “L’addio al Real? La scelta migliore della mia carriera…”

Dieci anni trascorsi dall’addio di Arjen Robben al Real Madrid. L’olandese, che al termine della stagione saluterà il Bayern Monaco, è voluto tornare sui motivi che lo spinsero a lasciare i blancos, definendo il suo approdo ai bavaresi la “miglior decisione della carriera”. Queste le parole del giocatore riportate dal quotidiano spagnolo AS.

ADDIO – “L’addio? Non fu legato solamente all’arrivo di Cristiano Ronaldo. Con l’ingresso di Florentino Perez come presidente, i madrileni acquistarono numerosi giocatori oltre al portoghese: penso a Kakà, Benzema e Xabi Alonso. Il club spese molto, tanto da dover effettuare delle uscite per incassare soldi. Io al Real mi trovavo bene. ma non ebbi altra scelta che andare. Prima di andare al Bayern riflettei molto, anche perché stavo lasciando un grandissimo club mentre i tedeschi, allora, non erano ai vertici in Europa. Andare al Bayern, poi, si è però rivelata la miglior decisione della mia carriera”.