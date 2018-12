Roma, contestazione “spettacolare” a Pallotta: città tappezzata di striscioni

Se la partita contro il Genoa può essere decisiva per il futuro di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma, i tifosi giallorossi sembrano avere già individuato il colpevole del pessimo avvio della stagione: James Pallotta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a poche ore dalla gara contro la squadra dell’ex Prandelli, il popolo romanista ha infatti scelto di esprimere il proprio punto di vista in modo spettacolare, ma efficace, dislocando cento striscioni di protesta nei confronti del Presidente.

“Pallotta vattene” lo slogan più gettonato, sintetico e non proprio originale, ma molto chiaro. Adesso la parola passa alla squadra, chiamata a salvare la panchina di Di Francesco, sempre più bollente dopo la rimonta subita a Cagliari e la sconfitta, pur ininfluente, a Plzen in Champions, e a stemperare il clima in città.