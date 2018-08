Roma, il Siviglia rifiuta la prima offerta per N’Zonzi: e spunta la concorrenza del Psg

È il nome di Steven N’Zonzi a caratterizzare le ultime ore di mercato per la Roma. Nonostante una dozzina di acquisti già effettuata, la rosa allestita dal ds Monchi non è ancora completa. Il mancato arrivo di Malcom ha condizionato negativamente le ultime settimane di trattative in casa giallorossa, così il tecnico Di Francesco è ancora in attesa di due rinforzi, un centrocampista e un attaccante esterno. In mezzo al campo l’obiettivo è appunto il campione del mondo che vuole lasciare il Siviglia, ma l’intesa tra la Roma e gli andalusi sembra molto lontana.

Come riporta La Repubblica, infatti, il club proprietario del cartellino di N’Zonzi ha rifiutato la prima offerta da 25 milioni presentata dalla Roma, lontana dalla clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore e pari a 35 milioni. Come se non bastasse, France Football riporta la notizia dell’interessamento per N’Zonzi di due concorrenti pericolose per la Roma e molto danarose come Paris Saint-Germain e Monaco, che potrebbero allettare il giocatore con la proposta di tornare a militare in patria.