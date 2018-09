Roma-Lazio, le probabili formazioni: Di Francesco conferma il doppio mediano, Inzaghi con i titolari

Il sabato ad alto contenuto spettacolare ed emotivo che vedrà scendere in campo le quattro squadre impegnate in settimana in Champions League si apre all'”Olimpico”, con il derby numero 171, nuovamente in orario pomeridiano (ore 15). La sfida si disputa a settembre appena per la seconda volta negli ultimi 33 anni (l’ultimo precedente finì 2-0 per la Roma il 22 settembre 2013), ma pur essendo l’alba della stagione sembra poter pronunciare verdetti importanti su entrambe le squadre, che c’arrivano in modi opposti.

Lazio reduce da cinque vittorie consecutive, Europa League inclusa, che hanno fatto schizzare Inzaghi al quarto posto cancellando l’inizio negativo contro Napoli e Juventus e che permettono di guardare dall’alto di quattro punti un avversario che solo sei giorni fa sembrava sull’orlo del baratro dopo il tracollo di Bologna, prima del “brodino” contro l’Udinese. Il derby servirà quindi per capire se per la Roma contro i ciociari è stata vera gloria e se la Lazio è pronta per affrontare magari da favorita la corsa a un posto in Champions League, che in questo momento sembra poter prefigurare una sfida a tre con Milan e Roma per un solo posto. Sullo sfondo, la gara senza domani di Di Francesco, che potrebbe rischiare il posto in caso di sconfitta.

PROBABILI FORMAZIONI. Ben pochi i dubbi che hanno animato la vigilia degli allenatori. Non c’è spazio quindi per la pretattica perché Inzaghi ripresenta i titolari dopo il massiccio, ma efficace, turnover di Udine, eccezion fatta per Radu, ancora indisponibile al pari di Lukaku. Sul fronte opposto sembra scontata la conferma del modulo con due mediani che ha dato spettacolo contro il Frosinone e che soprattutto pare garantire una collocazione più naturale a Pastore, alle spalle della punta centrale che tornerà ad essere Dzeko. Rispetto a mercoledì, però, più copertura a destra con Florenzi al posto di Under.

ROMA (4-2-3-1): Olsen, Santon, Manolas, Fazio, Kolarov, Nzonzi, De Rossi, Florenzi, Pastore, El Shaarawy, Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Marcano, Juan Jesus, Lo. Pellegrini, Cristante, Zaniolo, Schick, Kluivert, Under. All.: E. Di Francesco.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Caceres, Bastos, Patric, Durmisi, Murgia, Badelj, Berisha, Correa, Caicedo. All.: S. Inzaghi.