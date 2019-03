Roma, Pallotta insulti contro il Var: “Sono stufo di questa m****”

Chi si aspettava una presa di posizione sul futuro di Eusebio Di Francesco è rimasto deluso. Dagli Stati Uniti, dove ha assistito alla partita costata alla sua Roma l’eliminazione dalla Champions League, il presidente giallorosso James Pallotta ha tuonato con forza contro il sistema arbitrale europeo e anche contro il Var, il cui uso anche in Champions era stato invocato dallo stesso Pallotta durante la scorsa stagione dopo aver dovuto lasciare la competizione in semifinale contro il Liverpool.

Poche ore dopo la fine della partita del Do Dragao, la rabbia di Pallotta è letteralmente esplosa su Twitter attraverso un post che non ha bisogno di commenti e che fa riferimento alla mancata concessione di un rigore alla Roma al 120′, due minuti dopo il penalty per il Porto che ha deciso la gara: “Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in UCL perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente. Sono stufo di questa merda. Non ho più parole!”.

Ora, quindi, è il tempo della rabbia. Per definire eventuali ribaltoni tecnici c’è sempre tempo…