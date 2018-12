Roma, scivolone di Di Francesco in conferenza: “Gervinho? Ho fatto prendere tre o quattro fucili…”

Una semplice battuta, pronunciata con il sorriso sulle labbra, magari anche per svelenire il clima pesante di questi giorni sul calcio italiano, proprio mentre la Roma comincia a rivedere la luce. Questo quello di cui si è reso protagonista da Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta di Parma, che chiuderà il girone d’andata giallorosso.

Una battuta, appunto, seppure poco felice, a una domanda su come poter fermare l’ex Gervinho, irresistibile negli spazi aperti.

“Contro il Sassuolo abbiamo fatto la miglior partita dell’anno, dobbiamo ripeterci, anche se non avremo quegli spazi. Il Parma è una squadra che non fa possesso palla, difende e riparte con molta velocità. Dovremo essere bravi nelle marcature preventive, poi D’Aversa è stato un centrocampista e chi ha giocato in questo ruolo è più bravo quando allena… Scherzi a parte, fa un calcio diverso dal mio, ma lo stimo. Dovremo avere pazienza, ma anche non far girare troppo il pallone, ma forzare le giocate e provare gli uno-contro-uno. o fatto comprare dalla società 3 o 4 fucili, così gli spariamo. A parte le battute, dobbiamo limitarlo anche se non possiamo metterci sotto la traversa”.

L’infermeria si sta svuotando: “El Shaarawy sta bene, ma non ha i novanta minuti nelle gambe, così come Dzeko, che comunque può giocare dall’inizio al pari di Schick. Sarebbe rischioso far giocare a Perotti due partite ravvicinate dopo l’infortunio. Pellegrini tornerà dopo la sosta

Infine un parere deciso sul caso razzismo: “Sposo ciò che ha detto Ancelotti. Se lo Stato non riesce a regolamentare le problematiche, dobbiamo essere noi a dare risposte importanti. Sto con lui”. Noi andiamo allo stadio più per offendere l’altra squadra che per tifare, purtroppo succede spesso anche a Roma, ma in presenza di certi cori dobbiamo fermarci”.