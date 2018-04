Ronaldinho ricorda il Mondiale del 2006: “Eliminati per un errore di Roberto Carlos”

L’eliminazione del Brasile nel Mondiale del 2006 giocato in Germania, è una ferita ancora aperta per Ronaldinho. In quella edizione della coppa del mondo, poi vinta dall’Italia, la Nazionale brasiliana fu sconfitta ai quarti di finale dalla Francia grazie ad un gol di Thierry Henry, che indisturbato, sugli sviluppi di un calcio di punizione ha insaccato senza alcuna opposizione della difesa verdeoro. Una rete che ai tempi ha fatto discutere in Brasile. Nell’occasione fu Roberto Carlos a lasciare l’attaccante francese indisturbato, ma l’ex Real Madrid si difese affermando che il gol segnato dalla Francia fu una conseguenza di un errore tattico collettivo e aggiungendo che “quella sera furono 90 i minuti in cui le cose non andarono bene”.

OPINIONE – Però, non la pensa allo stesso modo Ronaldinho. L’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, ospite degli di ESPN, ha criticato Roberto Carlos sul gol messo a segno da Henry: “Ancora mi chiedo che cosa stesse facendo Roberto Carlos in occasione della giocata che ci ha condannati. Siamo usciti per una giocata, una azione. Ma cosa stava facendo?”.

