Ronaldo conquista anche la Finlandia: pay tv acquista i diritti delle partite della Juventus

Si è detto che l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, pur insperato e potenzialmente importantissimo per l’inter movimento del calcio italiano, si è concretizzato con… qualche giorno di ritardo. Se solo l’annuncio fosse stato dato qualche settimana prima, infatti, prima che si chiudesse l’accordo sui diritti tv e nello specifico per la cessione dei diritti all’estero, di sicuro la Lega e i club sarebbero stati più ricchi.

Un danno non di poco conto, considerando che i diritti sono stati venduti per il prossimo triennio, se si pensa alla vera e propria febbre che l’arrivo di Ronaldo in Serie A sta procurando ad ogni latitudine. Pure in Finlandia, paese dove il calcio non è esattamente il primo sport, ma dove il cambio di maglia di CR7 non ha lasciato insensibili i media.

La piattaforma pay “Ruutu”, di proprietà del quarto canale nazionale Nelonen, ha infatti annunciato di aver acquisito i diritti della Serie A per il prossimo triennio. Non verranno però trasmesse tutte le partite del campionato, bensì solo le gare della Juventus e una selezione delle altre partite più importanti della giornata. Come dire: l’appeal del resto del campionato resta non entusiasmante…

Fino a oggi la Serie A in Finlandia era visibile solo attraverso VeikkausTV, il servizio streaming dell’agenzia di scommesse monopolista di Stato. Si comincia sabato, quindi, con Chievo-Juventus, partita in cui peraltro dalle parti di Helsinki potranno anche ammirare l’unico giocatore finlandese della Serie A, il centrocampista gialloblù Perparim Hetemaj.

