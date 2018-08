Ronaldo: “CR7 rilancia la Serie A. Inter? Resto grande tifoso, su Modric…”

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e il mercato dell’Inter, sua ex squadra, da protagonista con Luka Modric possibile grande colpo in chiusura.

Questi gli argomenti trattati da Ronaldo, ex attaccante brasiliano, ai microfoni di Sky Sport a margine della “Bobo Summer Cup” di Civitanova Marche:

Ecco quanto dichiarato dal Fenomeno:

CR7 – “Il suo arrivo alla Juventus è un’ottima cosa, perché il calcio italiano nell’ultimo periodo non ha vissuto un buon momento e questo acquisto potrebbe rilanciarlo. C’è bisogno di riprendersi, speriamo che torni lo spettacolo”.

INTER- “Il mercato è strano e vediamo cosa succederà. Speriamo comunque che quest’anno la squadra nerazzurra raggiunga i propri risultati, anche perché sono rimasto un grande tifoso. Modric? Non so se ci sia effettivamente una trattativa, il mercato chiude tra un poco e vedremo cosa succederà. Tutte le grandi squadre si stanno rinforzando, l’Inter non è da meno”.