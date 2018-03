Ronaldo, la statua rispunta un anno dopo: e questa volta è tutto a posto…

L’aeroporto a proprio nome, nella sua Madeira, ce l’ha già, con tanto di busto all’ingresso. Il problema è che quest’ultima non è riuscita al meglio e di questo si parla ormai da un anno, da quel 29 marzo 2017 quando fu scoperta l’opera dello scultore portoghese Emanuel Santos, che fece imbufalire Cristiano Ronaldo.

Ora però, in attesa di affrontare la Juventus in Champions League, il fuoriclasse del Real Madrid avrà “perdonato” l’artista, che ha deciso di riprovarci, questa volta con successo.

Dopo che “l’opera prima” fu travolta dalle prese in giro del web a causa della ridotta somiglianza (eufemismo…) con l’originale, con lo stesso Ronaldo in prima fila, il secondo tentativo è andato decisamente meglio, esattamente un anno dopo. Peccato che la prima statua, esposta all’aeroporto, non sarà sostituita. Quella più bella resterà nella redazione del sito sportivo Bleacher Report, che ha ideato l’operazione.

“L’anno scorso accettai di fare quella statua perché amo le sfide, ma non avevo mai fatto un’opera simile – ha detto Santos allo stesso ‘Bleacher Report ‘ – Fu terribile: quando Ronaldo vide le foto mentre stavo preparando la statua, disse che forse c’erano troppe rughe e io pensai fosse solo un piccolo dettaglio. Dopo che l’abbiamo mostrata al pubblico è scoppiato il caos, anche contro la mia famiglia. Capisco che la gente possa pensare che non gli somigli molto, ma l’arte non è una scienza esatta: è un modo che gli artisti hanno per esprimersi. Da quel giorno ho imparato ad affrontare le critiche. E se non avessi fatto quella scultura, oggi nessuno si ricorderebbe di me”.

