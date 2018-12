Ronaldo, Messi e tutti gli altri: quando i campioni diventano opere d’arte

Se è la più bella fin qui realizzata, spetta all’autore e chi la vede dare un giudizio. Sicuramente, almeno in ordine cronologico è l’ultima creazione che riguarda un calciatore. Si tratta dell’ennesima opera d’arte del colombiano Mauricio Benitez, noto come Mr. Bling, artista che ha già mostrato le sue doti in passato e che si diletta, e ovviamente lo fa di mesterie, a dare vita a queste opere d’arte.

Da Ronaldo a Messi, passando per Neymar, Modric e Marcelo. E persino Hulk e Guarin. Ma anche artisti del mondo del cinema e dello spettacolo, oltre che sportivi del basket e non solo. Quella che rappresenta la rovesciata di Cristiano Ronaldo, nella stagione appena trascorsa, quando l’asso portoghese era al Real Madrid, è solo l’ultima opera di una lunga serie…