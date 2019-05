Ronaldo: “Messi il numero uno. Io e Mbappé simili? Sì, ma…”

Interessante intervista rilasciata da Ronaldo, il Fenomeno, ad AS. L’ex attaccante anche dell’Inter ha parlato dei top bomber del panorama calcistico mondiale. Dal suo calciatore preferito, fino a chi, in parte, gli assomiglia.

I MIGLIORI – “Quale giocatore preferisco vedere sul terreno di gioco? Messi, naturalmente. Credo sia il numero uno, ci vorranno altri 20 o 30 anni per vedere qualcosa di simile. Mi piacciono anche Salah, Hazard e Neymar. Ovviamente anche Mbappé. Molti dicono che ci somigliamo, che lui assomiglia a me. E’ molto veloce, finalizza bene l’azione, sa essere letale con entrambi i piedi. Abbiamo alcune cose in comune, è vero, ma non mi sono mai piaciuti i paragoni, soprattutto tra giocatori di generazioni diverse”.

CAMPIONATI – Negli ultimi anni, la Premier League è considerata il miglior campionato d’Europa. In tal senso, Ronaldo, non è d’accordo: “Non è così evidente che la Premier League sia migliore della nostra Lega (la Liga ndr). Forse per quanto riguarda gli introiti dai diritti televisivi lo è e riceve più soldi, ma i migliori giocatori sono in Spagna, o almeno la maggior parte di loro”.