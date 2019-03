Ronaldo, nostalgia di Madrid? “È stata la città più importante della mia vita”

Non erano queste le parole che i tifosi della Juventus sognavano di sentir pronunciare da Cristiano Ronaldo a due giorni da una delle partite più importanti della storia recente dei bianconeri, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Intervistato dal sito spagnolo ABC, il fuoriclasse portoghese ha regalato parole dolci per il suo passato al Real Madrid: “A Madrid si è formata la mia famiglia, a livello professionale questa città è stata fondamentale per me. È la città che più di altre ha segnato la mia vita a livello professionale ed emotivo”.

Va però detto che l’intervista era una sorta di spot per la nuova clinica per il trapianto e la cura dei capelli che l’attaccante della Juventus ha aperto in Spagna, proprio a Madrid (l’inaugurazione è prevista per il 18 marzo): “Diventerà una clinica all’avanguardia, l’idea è di portarla ad essere la migliore al mondo”, ha dichiarato CR7.

Ronaldo è diventato azionista al 50% di Insparya, il gruppo medico numero uno in Portogallo con 35 mila trapianti eseguiti in 10 anni di vita.