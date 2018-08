Ronaldo rassicura tutti: “È solo una brutta influenza”

È stata una domenica d’apprensione per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, raggiunti dalla notizia del ricovero d’urgenza di Ronaldo ad Ibiza a causa di una polmonite.

Le condizioni dell’ex attaccante brasiliano, che si trovava in vacanza e che nei giorni scorsi aveva fatto tappa anche in Italia, non sembrano destare preoccupazione, ma a rassicurare tutti ha pensato lo stesso Fenomeno attraverso un post sul proprio profilo twitter:

“Amici, ho avuto un brutto colpo d’influenza e venerdì mi hanno dovuto internare, ma è tutto in ordine. Domani riceverò l’ok e sarò imbarcato verso casa. Grazie a tutti per il vostro amore e per i messaggi!” si legge sul profilo ufficiale dell’ex Cruzeiro, Psv Eindhoven, Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan.