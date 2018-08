Ronaldo, scampato pericolo: dimesso dall’ospedale

Arriva la quiete dopo la tempesta. Ronaldo, il Fenomeno, era stato portato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale pubblico di Can Misses, sull’isola delle Baleari, dove è proprietario di una casa e stava trascorrendo alcuni giorni di relax, quando è stato poi trasportato in una clinica privata. Le sue condizioni non sono sembrate gravi, nonostante si trattasse di una forte febbre che si è rivelata essere una polmonite. Dopo alcuni giorni di cure, il suo stato di salute è migliorato sino a raggiungere il lieto fine.

DIMESSO – Ronaldo è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Ibiza dove era ricoverato per una polmonite. L’ex attaccante di Real Madrid, Barcellona, Inter e Milan, secondo il quotidiano sportivo As, ha lasciato il Policlinico Nuestra Senora del Rosario poco dopo le 10.30 da un’uscita secondaria per evitare i media. Dopo quattro giorni di cure, il Fenomeno ex stella del Brasile è guarito ed è potuto tornare alla sua abitazione. Tutto è bene ciò che finisce bene.