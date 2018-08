Ronaldo-mania, a Torino spunta un maxi cartellone pubblicitario…

Cristiano Ronaldo non è proprio il tipo di atleta cui mancano le motivazioni. Proprio la voglia di stare sempre al vertice, addirittura di migliorarsi, e non solo di continuare a vincere, ne fanno uno degli atleti più ammirati al mondo. Eppure, ancora all’alba dell’avventura alla Juventus, così, giusto per non correre rischi, ecco che uno degli sponsor storici del portoghese, la Nike, ha scelto un modo abbastanza… impattante per rimotivare CR7, atteso sabato dalla prima partita con la maglia bianconera davanti ai tifosi dell’”Allianz Stadium”, contro la Lazio.

Ecco allora comparire un cartellone pubblicitario gigantesco in Piazza Vittorio Veneto, uno dei luoghi simbolo della città. Un cartellone impossibile da non vedere e da non leggere, seppur fitto di parole. Un riassunto della carriera di Ronaldo fino a questo momento.

Nonché la migliore delle esortazioni per fare meglio: “Diventa il primo calciatore in Europa a segnare più velocemente 350 goal per un’unica squadra (335 partite). Diventa il primo calciatore a realizzare 40 goal in un campionato professionistico in due stagioni consecutive. Segna in ognuno dei 90 minuti. Diventa l’unico giocatore della storia a segnare 60 o più goal in un anno solare (e fallo per quattro anni di fila). Realizza cinque gol e un assist in un’unica partita. Diventa l’unico calciatore a segnare più di 50 goal in sei diverse stagioni (consecutive). Diventa il più grande marcatore di tutti i tempi della tua squadra (451 goal ). Segna il maggior numero di goal in sette partite consecutive di campionato (15 goal). Vinci 15 trofei con la tua squadra. Segna 573 goal in squadre di club. Totalizza 763 presenze in squadre di club. Raggiungi per primo i 100 goal in competizioni europee per club. Segna il maggior numero di goal in competizioni europee per club (123). Segna il maggior numero di goal nel massimo torneo europeo (120 gol). Segna il maggior numero di goal in sette partite consecutive nel massimo torneo europeo (15 goal). Segna il maggior numero di goal nei cinque maggiori campionati nazionli europei (396 goal). Diventa l’unico calcaitore a segnare in 11 partita consecutive nel massimo torneo europeo. Diventa l’unico calciatore a segnare in tre finali europee. Segna il record di goal in una singola edizione del massimo torneo europeo (17 goal ). Vinci il maggior numero di finali europee (5). Vinci il maggior numero di premi come miglior giocatore di club, miglior giocare in Europa, miglior giocatore del mondo (4). Diventa l’unico calciatore a segnare dieci goal contro una squadra nel massimo torneo europeo. Vinci 5 bei palloni luccicanti. Ora dimentica tutto, e ricomincia”.