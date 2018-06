Russia 2018, bandiera sacra: i pub di Londra ritirano i vessilli dell’Arabia Saudita

Il Mondiale, si sa, vuol dire anche fratellanza. Tifosi della stessa squadra, non necessariamente grandi appassionati di calcio, si riuniscono una volta ogni quattro anni per sostenere i colori della propria nazione, ma capita anche che nascano amicizie tra supporters di formazioni differenti. Le “adunate” avvengono di solito nei locali pubblici e il 2018 non fa differenza. A Londra, però, è successo qualcosa di particolare, legato a motivi religiosi.

Mentre infatti il curioso video con cui la Federazione dell’Arabia Saudita ha comunicato i nomi dei 23 convocati per la Russia da parte del ct Juan-Antonio Pizzi, buona parte dei tifosi sauditi si sono lasciati andare a un’accesa protesta nei confronti dell’iniziativa di migliaia di pub londinesi, che come sempre in occasione del Mondiale avevano esposto all’esterno dell’esercizio le bandierine delle nazioni presenti al Mondiale, le cui partite saranno visibili all’interno del locale. Il caso dell’Arabia Saudita è però particolare, perché la bandiera è considerata sacra dai fedeli musulmani per la presenza della “Shadada”, una scritta bianca, su sfondo verde con una spada, che recita: “Non c’è Dio all’infuori di Allah, e Maometto è il suo profeta”.

Per questo, i musulmani non vogliono che la propria bandiera compaia in luoghi dove si vende e consuma alcool. La catena “Brewers Greene King”, che gestisce più di tremila pub, si è scusata rimuovendo immediatamente le bandierine dell’Arabia Saudita, ma mantenendo, salvo ovviamente indicazioni contrarie, quelle delle altre nazioni islamiche rappresentate al Mondiale, Iran, Egitto, Senegal, Marocco e Tunisia.

