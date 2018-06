Russia 2018, è già scandalo: assistente escluso per corruzione

Il Mondiale deve ancora iniziare, ma la classe arbitrale fa già discutere. Anzi, dà direttamente scandalo. Nell’anno dello storico avvento della tecnologia anche nella massima competizione per Nazionali, attraverso l’uso della VAR, a pochi giorni dal via di Russia 2018 la squadra di 63 assistenti scelta per coadiuvare i 36 fischietti che dirigeranno le partite in programma dal 14 giugno al 15 luglio ha perso un pezzo, il keniota Aden Marwa, escluso con effetto immediato causa corruzione.

A sollevare il caso è stata la BBC, che ha raccontato come Marwa abbia accettato la proposta di una tangente da 500 euro arrivata da un giornalista ghanese che si era finto membro della FIFA. Il sì dell’assistente, che ha così infranto il codice FIFA, ha ovviamente coinciso con l’esclusione dalla lista di chi stava per partire per la Russia. Alla federazione keniota presieduta da Nick Mwendwa non è rimasto che accettare la decisione, senza neppure presentare ricorso.

Marwa, che ha 41 anni ed era uno dei soli quattro assistenti africani selezionati per il Mondiale, dovrà essere sostituito e mentre non resta che chiedersi cosa abbia spinto il giornalista ghanese a mettere in trappola l’assistente keniota, al diretto interessato, che di professione fa l’insegnante di fisica e chimica presso un istituto superiore di Komotobo, ovviamente non tornano i conti: per il “sogno” della tangente ha infatti dovuto dire addio ai 20.000 euro per la partecipazione al Mondiale oltre alla quota per le partite cui avrebbe dovuto partecipare come componente della squadra arbitrale prima di partire per la Russia.

