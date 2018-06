Russia 2018, i 23 della Polonia: lista comunicata tramite WhatsApp

Proprio in extremis rispetto alla scadenza delle ore 12 di lunedì 4 giugno, il ct della Polonia Adam Nawalka ha comunicato i nomi dei 23 convocati per il Mondiale che si svolgerà nella vicina Russia.

Scremato quindi il gruppone di 35 pre-convocati e le esclusioni eccellenti non sono mancate, a cominciare da Marcin Kaminski, terzino dello Stoccarda, titolare ad Euro 2016, dove la Polonia fu eliminata ai quarti di finale solo dopo i calci di rigore dal Portogallo poi campione. Non superano il taglio anche due giocatori che militano in Italia, il difensore del Palermo Pawel Dawidowicz, che sarà quindi a disposizione di Stellone per i playoff di Serie B, e Lukasz Skorupski, che ha pagato a caro prezzo la stagione da riserva di Alisson alla Roma, con una sola presenza in campionato, all’ultima giornata contro il Sassuolo. Sono comunque ben 7 gli ‘italiani’ convocati: spicca il terzetto della Sampdoria formato da Bereszynski, Linetty e Kownacki, oltre al duo napoletano Zielinski-Milik.

La Federazione ha scelto di rendere nota la lista su WhatsApp attraverso un curioso video.

I convocati:

Portieri: Bartosz Bialkowski (Ipswich), Lukasz Fabianski (Swansea), Wojciech Szczesny (Juventus).

Difensori: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Michal Pazdan (Legia Varsavia), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Jakub Blaszczykowski (Wolfsburg), Jacek Goralski (Ludogorets), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (WBA), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Mosca), Piotr Zielinski (Napoli).

Attaccanti: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Arek Milik (Napoli), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)

Il nuovo look di Lewandowski