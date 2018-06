Russia 2018, Manchester City squadra più rappresentata con “riserva”: sorpresa al 10° posto…

Anche la stagione 2017-2018 si è chiusa senza che i giocatori del Manchester City sia riuscito a mettere le mani sull’agognata Champions League. Nonostante una campagna acquisti faraonica, la squadra di Guardiola è riuscita “solo” a dominare la Premier, arrendendosi in Europa alla sorpresa Liverpool.

Il prossimo sarà il terzo, e chissà se ultimo, assalto di Guardiola alla Coppa già vinta due volte da tecnico con il Barcellona, eppure i dati che provengono dalle convocazioni dei ct per la fase finale del Mondiale “condannano” il tecnico catalano. Il City è infatti la squadra più rappresentata nelle scelte dei commissari tecnici: 16 dei 736 giocatori che voleranno in Russia militano infatti nella squadra campione d’Inghilterra.

Nel dettaglio, la rosa di Guardiola si conferma internazionale, portando al Mondiale giocatori di ben 8 nazionalità differenti. Si tratta di quattro brasiliani (Gabriel Jesus, Danilo, Fernandinho ed Ederson) e altrettanti inglesi (Walker, Stones, Sterling, Delph), due rappresentanti per Argentina e Belgio (Aguero e Otamendi, Kompany e De Bruyne) e uno a testa per Francia (Mendy), Germania (Gundogan), Portogallo (Bernardo Silva) e Spagna (David Silva). Attenzione, però, alla convocazione di Kompany, a rischio per motivi fisici: qualora il capitano del Belgio restasse a casa, il City condividerebbe il primato con il Real Madrid, “fermo” a 15.

A seguire, le altre big d’Europa: Barcellona con 14 convocati, Paris Saint-Germain, Chelsea e Tottenham con 12, Bayern Monaco, Manchester United e Juventus con 11. E al decimo posto? Qui ecco la sorpresa: insieme all’Atletico Madrid a quota 9 ci sono infatti due club sauditi, l’Al-Ahly e l’Al-Hilal, che concentrano ovviamente quasi tutti i convocati nella rosa del ct Pizzi. Quasi, però, perché l’Al-Ahly conta anche un rappresentante nell’Australia (Milligan) e uno nella Tunisia (Ben Amor).

