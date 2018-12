Russia, c.t. Cherchesov: “Ecco perchè nel 2018 il migliore è stato Messi e non Ronaldo”

Lionel Messi ha vinto per la quinta volta in carriera la Scarpa d’oro come miglior marcatore in Europa. L’attaccante argentino ha segnato 34 gol totalizzando 68 punti con il Barcellona nella scorsa stagione, precedendo l’egiziano Mohamed Salah del Liverpool e l’inglese Harry Kane del Tottenham. Cristiano Ronaldo, che ha vinto il premio quattro volte, ha chiuso all’ottavo posto. Il primato della Pulce ha convinto il ct della Russia Stanislav Cherchesov a definire il calciatore più forte del 2018 Messi e non Ronaldo. “Per me il migliore è l’argentino perchè ha segnato di più -ha detto il russo a RT-. mentre Modric ha vinto il Pallone d’Oro per aver conquistato per il terzo anno consecutivo la Champions League con il Real Madrid ed aver spinto la Croazia in finale del Mondiale”