Parlando al ‘Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha colto l’occasione, in qualità di uomo di campo e di ex allenatore vincente, di parlare toccando argomenti di attualità, tra cui Nazionale e derby.

NAZIONALE – “Nel primo tempo contro l’Ucraina si sono notati dei passi avanti notevoli. Ma per il salto di qualità sperato è necessario avere pazienza. Stasera contro la Polonia vincerà chi gioca meglio e chi lo merita, ma non posso fare pronostici. Siamo all’inizio di un percorso con Roberto Mancini, il quale sa quello che fa e non ha bisogno di consigli”.

DERBY – “Spero sia una partita emozionante e spettacolare come solo un derby potrà essere. Al triplice fischio dell’arbitro si è tutti felici, anche i perdenti, poiché il fascino di un match così importante non ha eguali”.

GUARDIOLA – “Stiamo parlando di un allenatore che ha fatto e può ancora fare il bene del calcio. Ha contribuito nell’evoluzione stessa di questo sport”.