Salernitana, Gregucci è il nuovo allenatore

A tre giorni dalla delicata partita contro il Foggia, la panchina della Salernitana trova un nuovo, ma anche “vecchio”, padrone.

Il nuovo tecnico dei granata dopo le dimissioni di Stefano Colantuono è infatti Angelo Adamo Gregucci, che aveva allenato la Salernitana in due riprese, in Serie B nella stagione 2004-2005 e in Lega Pro nel 2013-2014, sempre da subentrante.

A comunicarlo è la stessa società campana, pochi minuti dopo che la Federazione aveva ufficializzato la rescissione consensuale del contratto di Gregucci come collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale.

L’ex difensore di Lazio e Torino era approdato in azzurro lo scorso maggio e ha firmato con la Salernitana fino al 3o giugno 2020.