Sambenedettese-Cosenza, in tribuna arriva… Sarri

Si sono appena conclusi i quarti di finale dei playoff di Serie C. A San Benedetto del Tronto è apparso anche un ospite speciale: Maurizio Sarri. L’ormai ex tecnico del Napoli si trova in zona per le vacanze estive e non ha perso l’occasione per seguire la sfida, tra lo stupore dei presenti che hanno approfittato per chiedere foto e autografi.

Nel frattempo, il futuro del tecnico è sempre più incerto, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni che vengono dall’Inghilterra e che vedono Laurent Blanc come nuovo tecnico del Chelsea.

MANCHESTER CITY, GUARDIOLA: “SARRI IN INGHILTERRA? E’ UNO DEI MIGLIORI IN ASSOLUTO”