Sampdoria, Bereszynski: “Mi sono estraniato dal club, penso solo al Mondiale”

È stato una delle rivelazioni della stagione della Sampdoria, al punto che la sua permanenza in blucerchiato potrebbe anche fermarsi qui. Bartosz Bereszynski si è conquistato una maglia da titolare sul campo, scalzando Jacopo Sala dalla fascia destra difensiva e meritandosi l’interessamento di un paio di big del calcio italiano come l’Inter e il Napoli. Il club del presidente De Laurentiis sembra fare sul serio, ma del proprio futuro l’esterno polacco parlerà solo dopo il Mondiale, del quale Bereszynski vuole vivere ogni emozione, sperando di andare il più avanti possibile.

“Per il momento mi sono estraniato dalle questioni del club, la mia testa è focalizzata solo sul Mondiale – le parole rilasciate dal giocatore a Meczyki.pl e riportate da Sampdorianews.net – Questa stagione è stata per me la prima piena in un campionato così importante, ma dopo la fine del campionato mi sono riposato un po’ e adesso mi sento molto bene fisicamente e mentalmente. La nostra consapevolezza tattica è cresciuta molto, quasi tutti giochiamo nei migliori campionati e nei migliori club e pur non avendo mai giocato molto insieme l’intesa sta crescendo durante gli allenamenti e le amichevoli”.

