Sampdoria, è fatta per il norvegese Thorsby: arriverà a luglio a parametro zero

Novità di mercato in casa Sampdoria. Come riporta Sky Sport, il club di Corte Lambruschini ha chiuso l’accordo con il centrocampista norvegese Morten Thorsby, classe ’96, che arriverà dopo la fine del contratto che lo legherà fino al 30 giugno all’Herenveen, dove giocava dal 2014.

Il giocatore è già stato a Genova per sostenere le visite mediche, propedeutiche alla firma con i blucerchiati fino al 2024.

Molto dotato sul piano fisico, classico centrocampista moderno “box to box”, abile nelle due fasi e in quella di inserimento, Thorsby, nazionale Under 21, è uno dei prospetti più interessanti del calcio norvegese ed è stato una delle rivelazioni del girone d’andata del campionato olandese, avendo segnato cinque reti nelle dodici partite disputate.