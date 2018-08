Sampdoria, ecco Ekdal: accordo trovato con l’Amburgo

Quinta avventura italiana per Albin Ekdal. A tre anni dall’addio alla maglia del Cagliari, e dopo essere passato anche per Juventus, Siena e Bologna, il centrocampista svedese classe ’89 lascia l’Amburgo per tornare in Serie A e indossare la maglia della Sampdoria.

La trattativa tra la società blucerchiata e il club anseatico, che per la prima volta nella storia in questa stagione milita in Zweite Liga, la seconda divisione tedesca, si è chiusa per 1,8 milioni di euro più altri 350.000 di bonus legati alle presenze che il giocatore racimolerà alla corte di Giampaolo.

Proprio il tecnico di origini abruzzesi è stato decisivo per la scelta di Ekdal, che era stato allenato da Giampaolo a Siena nella stagione 2008-2009 e che ha preferito la Sampdoria alla possibilità di tornare a Cagliari.