Sampdoria in vendita? Ferrero insorge: “Tutte stronzate”

Sono sempre più numerosi i rumors intorno ad una possibile cessione della società da parte di Massimo Ferrero, ma il presidente blucerchiato, intercettato dai microfoni di Primocanale, ha voluto sfogarsi duramente: “Sono tutte stronzate, basta. La Sampdoria non è in vendita: è da quando sono arrivato qua che mi rompono i coglioni tutti i giorni con questo. Se la città non mi vuole, faccia pure una colletta e io me ne vado”.

Tra i fondi interessati a rilevare la società, ve ne sarebbe anche uno americano-australiano, che avrebbe individuato il proprio rappresentante nell’ex attaccante doriano Gianluca Vialli. Ma Ferrero ribatte: “Vialli o chi per lui vuole la società? Bene, venga con 200 milioni e la Samp è sua”.

Ferrero ha acquistato il club ligure da Garrone nel 2014.