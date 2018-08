Sampdoria, per il centrocampo spunta l’idea Ekdal

L’esperienza tedesca di Albin Ekdal è vicina alla conclusione. Il centrocampista svedese ex Juventus e Cagliari era approdato all’Amburgo tre estati fa, proveniente proprio dalla formazione rossoblù. Al club anseatico, però, Ekdal non ha vissuto le proprie stagioni migliori, soprattutto a livello di squadra, perché dopo una salvezza soffertissima si è materializzata la storica retrocessione in Zweite Liga, la prima nella storia del glorioso club campione d’Europa nel 1983.

Da qui l’idea del giocatore di tornare in Italia. Dopo i contatti con lo stesso Cagliari ora è spuntata l’idea Sampdoria, come riportato da Sky Sport. Il club blucerchiato, che ha visto ridursi al lumicino le speranze di arrivare a Obiang, avrebbe addirittura già formulato una prima offerta, pari a un milione di euro, troppo poco per l’Amburgo che ne chiede quasi il triplo (2,5). L’intesa è lontana e i giorni alla fine del mercato sempre meno, ma la necessità di vendere dell’Amburgo, che ha iniziato il cammino in seconda serie con una clamorosa sconfitta, potrebbero fare la differenza.