Sarri alla Juve, parte la petizione online: “Togliere il riferimento a Napoli dalla parola Sarrismo sulla Treccani”

L’ufficialità del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus, malgrado fosse nell’aria già da diversi giorni, ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi del Napoli. I partenopei ritengono infatti quello del tecnico un vero e proprio tradimento, con già numerose voci che si sono alzate in protesta. Ed in queste ore è spuntata addirittura una clamorosa petizione online.

SARRISMO – Sul portale change.org, in riferimento alla definizione di “Sarrismo” sulla Treccani, con il termine coniato per definire lo stile di gioco e la personalità dell’ex tecnico del Napoli (“La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo”), si può infatti così leggere: “Dopo il passaggio di Sarri alla Juventus, ogni riferimento all’identità, anche calcistica, della città di Napoli, appare decisamente offensivo e mortificante”.