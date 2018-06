Sarri svela il proprio futuro in anteprima agli amici

La soluzione del “giallo” è ormai vicinissima e sembra la più amara possibile per Maurizio Sarri. Il domino italiano ed internazionale delle panchine sta per concludersi facendo restare con il “cerino in mano” l’ex allenatore del Napoli.

Nell’ordine, dopo la clamorosa scelta del presidente De Laurentiis di puntare su Carlo Ancelotti tagliando così i tempi morti della pausa di riflessione chiesta da Sarri, al tecnico toscano si erano interessate Fenerbahçe, Chelsea e Zenit, ma tutte le opzioni sono via via tramontate, la prima e l’ultima per il no dell’allenatore, mentre i blues hanno scartato Sarri per l’esistenza della clausola rescissoria da 8 milioni e per qualche episodio “sconveniente” nel passato del tecnico.

Anche l’ultimo treno, quello del Tottenham, sembra svanito perché Mauricio Pochettino pare destinato a non succedere a Zidane sulla panchina del Real Madrid, restando quindi agli Spurs. Per questo Sarri, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe confidato agli amici di “essere convinto a rimanere fermo un anno”. A questo punto resta da capire se lo stop forzato di Sarri durerà per tutto il campionato e se nell’attesa il tecnico, sotto contratto fino al 2020, tratterà la rescissione,

, per farsi trovare pronto in caso di una chiamata dall’Italia o dall’estero a stagione in corso.

Pep Guardiola incorona Sarri