Sassuolo, De Zerbi: “Avremmo meritato di vincere”

Il Sassuolo rimanda ancora il ritorno alla vittoria, ma conferma i buoni segnali dati contro il Milan fermando il Napoli sull’1-1 al “Mapei Stadium”.

Il risultato sta anzi stretto ai neroverdi e non solo perché Insigne ha pareggiato nel finale.

Questo il commento del tecnico Roberto De Zerbi: “Veniamo da due partite contro due grandi squadre, avremmo meritato sei punti mentre torniamo a casa con uno solo. Fa rabbia perché con qualche punto in più saremmo totalmente fuori dalla lotta salvezza.

Il tecnico bresciano però non si illude che la crisi sia alle spalle: “La squadra sta crescendo, ma per dirlo con certezza dobbiamo aspettare di giocare contro7 squadre alla nostra portata e non contro Napoli, Milan e Juventus

“Noi ci divertiamo quando abbiamo il pallone, ma stiamo imparando a soffrire quando non l’abbiamo”.