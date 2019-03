Sassuolo solita bestia nera, il Napoli rallenta ancora: è 1-1

Il Napoli pensa ormai solo all’Europa League e la conferma arriva dal grigio pareggio del “Mapei Stadium” contro il Sassuolo, che si conferma bestia nera per gli azzurri in casa.

In campo con tanti rincalzi, la squadra di Ancelotti gioca sotto ritmo ed evita la seconda sconfitta consecutiva solo in extremis.

Non sarà stata colpa del turnover, fatto sta che quello che approccia la partita è un Napoli quasi timoroso, che non riesce a cambiare ritmo e costretto quindi ad accontentarsi di fare match pari nel primo tempo al cospetto di un avversario pimpante, vicino al gol con Duncan (Ospina respinge di pugno), Boga e soprattutto nel finale. Per gli azzurri solo un paio di tentativi di Insigne, sul quale fa buona guardia Pegolo, e Verdi.

Gli emiliani passano in avvio di secondo tempo con Berardi, che gira a rete un cross di Lirola ben servito da Duncan, dopo che il pallone aveva attraversato indisturbata l’area del Napoli.

La reazione della squadra di Ancelotti è inapprezzabile nonostante il tecnico le provi tutte mandando in campo Milik e anche l’ex oggetto misterioso Younes. Ci prova solo Diawara dalla distanza, dopo l’episodio del rigore non concesso per una presunta spinta di Ferrari a Insigne, sul quale ha sorvolato anche il Var.

Il pareggio arriva allora improvviso, al 41′, firmato dallo stesso capitano azzurro, che riceve palla di ritorno da Ghoulam e insacca dopo un buco di Magnanelli.

Il Napoli si sveglia solo ora, ma è troppo tardi e il distacco dal primo posto diventa abissale.