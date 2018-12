Sassuolo, Squinzi: “Inter e Milan non potranno fare mercato, Sensi resterà con noi”

Pungente e poco diplomatico come sempre, il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi ha commentato in un’intervista a Sky Sport le voci che vogliono alcuni dei gioielli della rosa di De Zerbi, in piena corsa per un piazzamento in Europa, nel mirino dei grandi club in vista del mercato di gennaio.

Nulla da fare per Domenico Berardi, ormai un’istituzione per il club neroverde, non sembrano esserci margini neppure per l’addio di Stefano Sensi, che alla terza stagione con il Sassuolo si sta mettendo all’attenzione generale, sul mercato e anche in Nazionale, dove ha già debuttato con profitto nell’amichevole contro gli Stati Uniti.

“Da quello che leggo, sia il Milan che l’Inter non possono fare mercato liberamente. Sensi rimane al Sassuolo” ha detto Squinzi, netto anche su Berardi: “Non vogliamo vendere nessuno nel mercato di gennaio. Berardi sta tornando sui livelli che noi ci siamo sempre attesi da lui”.