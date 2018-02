Scarpa d’Oro, infuria la lotta per il trofeo. La top 10

La sfida incrociata per la conquista della Scarpa d’Oro continua: sono ben cinque i giocatori racchiusi in quattro punti nelle posizioni di vertice e tutti sono andati a bersaglio nel fine settimana.

Al primo posto ci sono sempre Harry Kane del Tottenham ed Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, entrambi autori di un gol a testa, con 48 punti.

I due sono tallonati da Ciro Immobile della Lazio e Mohamed Salah del Liverpool, a segno anche loro nell’ultima uscita dei rispettivi campionati, che seguono a quota 46.

Doppietta per Lionel Messi del Barcellona, ormai a ridosso del podio. A parte Immobile, terzo in graduatoria, ci sono altri tre calciatori che militano in Serie A nella top venti: Mauro Icardi (Inter, 11esimo), Fabio Quagliarella (Sampdoria, 12esimo).