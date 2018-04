Scommette sulla vittoria della Roma per errore e porta a casa 42.000 euro

Il colpo di testa sul primo mano con il quale Kostas Manolas ha sorpreso Ter Stegen, inserito solo pochi minuti prima da Gigi Buffon tra i 5 migliori portieri del mondo e in effetti incolpevole sulla girata del greco, oltre che decisivo pochi minuti prima su El Shaarawy, ha cambiato la storia del calcio e la carriera di vincitori e vinti. Perché la rosa in blocco della Roma ricorderà a lungo questa notte come la più bella di sempre e al contrario Leo Messi non potrà non avere gli incubi dell’Olimpico, lo stesso stadio nel quale si laureò campione d’Europa nel 2009.

Ma addetti ai lavori a parte, in tanti si sono arricchiti grazie all’impresa dei giallorossi. Si tratta di coloro che sulla qualificazione contro pronostico della squadra di Di Francesco, o semplicemente sulla vittoria nella partita di ritorno, hanno creduto a occhi chiusi scommettendoci dei soldi e passando alla cassa. Qualcuno poi l’ha pure fatto involontariamente, come è accaduto in Giamaica. L’agenzia di scommesse “JustBet Sports Bet” ha infatti svelato che uno sconosciuto scommettitore ha puntato 1000 dollari per errore sulla vittoria della Roma in una schedina multipla: ogni tentativo di annullare una giocata evidentemente azzardata e che rischiava di saltare per un risultato ritenuto improbabile è andato a vuoto, perché il terminale aveva già convalidato la scommessa. Facile immaginare che, alle 22.30 circa, a sbiancare sia stato il fortunato, è il caso di dirlo, giocatore, quanto chi ha dovuto scucire ben 52,523 dollari, al cambio qualcosa come 42.439,00 euro. Quando un errore può cambiare la vita…

