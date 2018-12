Serie A, anticipi e posticipi dalla 20^ alla 28^ giornata

La Lega Serie A ha comunicato la programmazione di anticipi e posticipi per le prime nove giornate del girone di ritorno.

Dopo la lunga pausa invernale il campionato tornerà con Roma-Torino, sabato 19 gennaio alle ore 15.

Napoli-Juventus e Milan-Inter posticipi domenicali del 3 e 17 marzo

1ª GIORNATA DI RITORNO ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 19 gennaio 2019 ore 15.00 ROMA – TORINO

Sabato 19 gennaio 2019 ore 18.00 UDINESE – PARMA

Sabato 19 gennaio 2019 ore 20.30 INTER – SASSUOLO

Domenica 20 gennaio 2019 ore 12.30 FROSINONE – ATALANTA

Domenica 20 gennaio 2019 ore 18.00 CAGLIARI – EMPOLI

Domenica 20 gennaio 2019 ore 20.30 NAPOLI – LAZIO

Lunedì 21 gennaio 2019 ore 19.00 JUVENTUS – CHIEVOVERONA

Lunedì 21 gennaio 2019 ore 21.00 GENOA – MILAN

2ª GIORNATA DI RIT ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 26 gennaio 2019 ore 15.00 SASSUOLO – CAGLIARI

Sabato 26 gennaio 2019 ore 18.00 SAMPDORIA – UDINESE

Sabato 26 gennaio 2019 ore 20.30 MILAN – NAPOLI (*)

Domenica 27 gennaio 2019 ore 12.30 CHIEVOVERONA – FIORENTINA

Domenica 27 gennaio 2019 ore 18.00 TORINO – INTER

Domenica 27 gennaio 2019 ore 20.30 LAZIO – JUVENTUS

Lunedì 28 gennaio 2019 ore 20.30 EMPOLI – GENOA

3ª GIORNATA DI RITORNO ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 2 febbraio 2019 ore 15.00 EMPOLI – CHIEVOVERONA

Sabato 2 febbraio 2019 ore 18.00 NAPOLI – SAMPDORIA

Sabato 2 febbraio 2019 ore 20.30 JUVENTUS – PARMA

Domenica 3 febbraio 2019 ore 12.30 SPAL – TORINO

Domenica 3 febbraio 2019 ore 18.00 INTER – BOLOGNA

Domenica 3 febbraio 2019 ore 20.30 ROMA – MILAN (*)

Lunedì 4 febbraio 2019 ore 20.30 CAGLIARI – ATALANTA

4ª GIORNATA DI RITORNO ª GIORNATA DI RITORNO

Giovedì 7 febbraio 2019 ore 20.30 LAZIO – EMPOLI (#)

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 20.30 CHIEVOVERONA – ROMA (**)

Sabato 9 febbraio 2019 ore 18.00 FIORENTINA – NAPOLI

Sabato 9 febbraio 2019 ore 20.30 PARMA – INTER

Domenica 10 febbraio 2019 ore 12.30 BOLOGNA – GENOA

Domenica 10 febbraio 2019 ore 18.00 SASSUOLO – JUVENTUS

Domenica 10 febbraio 2019 ore 20.30 MILAN – CAGLIARI

5ª GIORNATA DI RITORNO ª GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 15 febbraio 2019 ore 20.30 JUVENTUS – FROSINONE (**)

Sabato 16 febbraio 2019 ore 18.00 CAGLIARI – PARMA

Sabato 16 febbraio 2019 ore 20.30 ATALANTA – MILAN

Domenica 17 febbraio 2019 ore 12.30 SPAL – FIORENTINA

Domenica 17 febbraio 2019 ore 18.00 INTER – SAMPDORIA

Domenica 17 febbraio 2019 ore 20.30 NAPOLI – TORINO

Lunedì 18 febbraio 2019 ore 20.30 ROMA – BOLOGNA

6ª GIORNATA DI RITORNO ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 23 febbraio 2019 ore 15.00 TORINO – ATALANTA

Sabato 23 febbraio 2019 ore 18.00 BOLOGNA – JUVENTUS

Sabato 23 febbraio 2019 ore 20.30 FROSINONE – ROMA

Domenica 24 febbraio 2019 ore 12.30 SAMPDORIA – CAGLIARI

Domenica 24 febbraio 2019 ore 18.00 PARMA – NAPOLI

Domenica 24 febbraio 2019 ore 20.30 FIORENTINA – INTER

Lunedì 25 febbraio 2019 ore 20.30 LAZIO – UDINESE (#) (§)

7ª GIORNATA DI RITORNO ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 2 marzo 2019 ore 15.00 EMPOLI – PARMA

Sabato 2 marzo 2019 ore 18.00 MILAN – SASSUOLO

Sabato 2 marzo 2019 ore 20.30 LAZIO – ROMA

Domenica 3 marzo 2019 ore 12.30 TORINO – CHIEVOVERONA

Domenica 3 marzo 2019 ore 18.00 CAGLIARI – INTER

Domenica 3 marzo 2019 ore 20.30 NAPOLI – JUVENTUS (*)

Lunedì 4 marzo 2019 ore 20.30 ATALANTA – FIORENTINA

8ª GIORNATA DI RITORNO ª GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 8 marzo 2019 ore 20.30 JUVENTUS – UDINESE (**)

Sabato 9 marzo 2019 ore 18.00 PARMA – GENOA

Sabato 9 marzo 2019 ore 20.30 CHIEVOVERONA – MILAN

Domenica 10 marzo 2019 ore 12.30 BOLOGNA – CAGLIARI

Domenica 10 marzo 2019 ore 18.00 SASSUOLO – NAPOLI

Domenica 10 marzo 2019 ore 20.30 FIORENTINA – LAZIO

Lunedì 11 marzo 2019 ore 20.30 ROMA – EMPOLI

9ª GIORNATA DI RITORNO ª GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 15 marzo 2019 ore 20.30 CAGLIARI – FIORENTINA

Sabato 16 marzo 2019 ore 15.00 SASSUOLO – SAMPDORIA

Sabato 16 marzo 2019 ore 18.00 SPAL – ROMA

Sabato 16 marzo 2019 ore 20.30 TORINO – BOLOGNA

Domenica 17 marzo 2019 ore 12.30 GENOA – JUVENTUS

Domenica 17 marzo 2019 ore 18.00 LAZIO – PARMA (#)

Domenica 17 marzo 2019 ore 20.30 MILAN – INTER (*)

(*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come

da CU LNPA n.12 del 31 luglio 2018

(**) anticipo disposto per impegni in UEFA Champions League

(#) anticipo/posticipo disposto su indicazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni

Sportive del Ministero dell’Interno e/o degli enti organizzatori per evitare la

concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di

pubblico.

(§) In caso di qualificazione della LAZIO alle semifinali di Coppa Italia, la gara Lazio –

Udinese verrà rinviata alla prima data utile successiva.