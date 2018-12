Serie A, sei gli squalificati per il Boxing Day: Chievo multato per i raccattapalle

Antivigilia di Natale di lavoro per il Giudice Sportivo, che ha fermato sei giocatori dopo le partite della 17a giornata, in vista dell’inedito turno in programma a Santo Stefano.

Sono stati squalificati, tutti per una giornata, gli atalantini Palomino e Toloi, che, espulsi contro il Genoa, dovranno quindi saltare la partita contro la Juventus, Behrami dell’Udinese, Kurtic della Spal, Bruno Alves del Parma e Rogerio del Sassuolo.

Multa di 2000 euro per il Chievo perché i raccattapalle, nel corso di un controllo Var durante i minuti di recupero del secondo tempo, “lanciavano sul terreno di gioco tre palloni al fine di ritardare la ripresa del gioco”.