Serie B, mannaia del giudice sportivo sul Bari: 14 giornate di squalifica e maxi-multa

Il più classico dei danni, dopo la beffa. Il Bari è uscito tra mille polemiche dai playoff di Serie B. Il 2-2 di Cittadella nel turno preliminare ha promosso i veneti in virtù del miglior piazzamento in campionato, maturato proprio dopo la penalizzazione di due punti inflitta ai biancorossi in settimana, scesi in classifica alle spalle dei veneti. La gara è stata nervosa e combattuta, prima che degenerasse nel finale con una maxi-rissa che ha coinvolto anche giocatori delle panchine e componenti degli staff tecnici di entrambe le squadre. All’indomani, il Giudice Sportivo della Serie B ha usato la mano pesantissima sui giocatori del Bari, che ha chiuso la partita in 9 uomini.

Tre giornate di squalifica sono state inflitte a Cristian Galano, con l’utilizzo della prova tv, a causa di un calcio rifilato a Benedetti a palla lontana e non ravvisato dall’arbitro Ghersini, e anche a Franco Brienza (con 1000 euro di ammenda), espulso sul campo nel finale del secondo tempo supplementare.

Quattro invece i turni inflitti a Stefano Sabelli, espulso dalla panchina, con ammenda di 5.000 euro “per aver assunto comportamento minaccioso nei confronti dei membri della panchina del Cittadella”. Fermati infine per due turni Norbert Gyomber, anch’egli espulso nel finale di partita, e il collaboratore tecnico Giovanni Loseto (con multa da 1500 euro), “per aver assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei calciatori avversari, che spingeva e strattonava ripetutamente”.

Red Bull B Best alle battute finali