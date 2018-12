Serie B: Palermo sempre più leader, crisi senza fine per il Crotone

Si è concluso questa sera il diciottesimo turno del campionato di Serie B, iniziato con le gare di ieri tra Brescia e Cremonese (vinta dalle rondinelle per 3-2) e tra Carpi e Livorno (con i toscani che si sono imposti per 4-1). Il Palermo si conferma leader del torneo battendo al Barbera l’Ascoli per 3-0 grazie all’autorete di Perrucchini e ai gol di Chocev e Szyminski, mentre continua a risalire il Verona di Fabio Grosso, che travolge il Cittadella 4-0. Importanti vittorie anche per il Perugia, che ha la meglio sul Foggia per 3-0, e per il Benevento, che espugna il campo di un Padova sempre più inguaiato grazie alla rete di Ricci. In coda pesantissimo ko anche per il Crotone, che cade allo Scida per 0-3 sotto i colpi dello Spezia. Termina 0-0 la sfida tra Cosenza e Salernitana, mentre il Pescara, nella gara delle 19, ha sconfitto il Venezia per 1-0.

Ecco tutti i risultati delle gare di oggi:

Pescara-Venezia 1-0

Cosenza-Salernitana 0-0

Crotone-Spezia 0-3

Padova-Benevento 0-1

Palermo-Ascoli 3-0

Perugia-Foggia 3-0

Verona-Cittadella 3-0