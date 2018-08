Serie C, bocciati i ricorsi di Como, Prato e Santarcangelo

Sono ore di fuoco per il calcio italiano. Dalla Serie A alla C, non sembra esserci pace a nessuna latitudine. Prima la clamorosa riapertura del Coni alle speranze del Palermo, ancora alle prese con i ricorsi per l’esito della finale playoff persa contro il Frosinone, poi i ribaltoni continui in Serie B, tra ripescaggi che sembravano imminenti e il clamoroso dietrofront della Federazione che ha aperto al campionato a 19 squadre. In Serie C non si sta meglio, visto che calendario e inizio dei tre gironi sono ancora appesi a un filo.

Stando così le cose, sembra profilarsi un torneo con 59 squadre, perché la sessantesima non sarà nessuna tra Como, Prato e Santarcangelo, che si sono viste respingere in sequenza dal Collegio di Garanzia del Coni i ricorsi avversi ai mancati ripescaggi, anzi nel caso del Santarcangelo si trattava tecnicamente della riammissione al torneo di C, attraverso la rivisitazione della classifica finale del girone B della scorsa stagione attraverso l’inserimento al diciassettesimo posto del Vicenza, nonostante l’avvenuta revoca alla stessa dell’affiliazione alla Figc, con contestuale collocazione, in diciottesima posizione, del Santarcangelo.

Nulla da fare pure per Como e Prato: i lariani, pronti comunque a ricorrere al Tar, lamentavano il fatto che non erano stati accettati i bonifici presentati al posto delle fidejussioni per il ripescaggio dalla D, mentre i lanieri sono stati “condannati” dalla revoca all’uso dello stadio “Lungobisenzio” da parte del sindaco e devono dire addio al professionimo dopo 35 anni.