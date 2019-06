Shock Roma, Totti vicino all’addio

Notizia shock in casa Roma: Francesco Totti sembra vicino all’addio. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2017, l’ex numero 10 giallorosso è entrato in società con il ruolo di direttore tecnico, carica che potrebbe però presto lasciare.

I MOTIVI – Le cause che spingerebbero l’ex capitano verso un clamoroso divorzio dai capitolini sarebbero legate ad una reale mancanza di operatività all’interno della società: le scelte tecniche più importanti, quali quelle legate all’allenatore e al direttore sportivo, vengono di fatto prese da altri, senza che lui abbia alcuna voce in capitolo. Ecco perché Totti potrebbe quindi cedere al corteggiamento del Qatar, che vorrebbe offrirgli un posto da testimonial in vista dei Mondiali del 2022. Con un addio alla Roma che, vista la sua storia, avrebbe davvero del clamoroso.