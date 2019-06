Si è sposato Devis Mangia: pronto il ritorno su una panchina italiana

Ieri, sabato 15 giugno, non era solo il giorno del matrimonio da favola fra Sergio Ramos e Pilar Rubio in quel di Siviglia, ma sono convolati a nozze anche il tecnico italiano Devis Mangia e la sua compagna. Terminata qualche mese fa l’esperienza in Romania con il Craiova, durata due stagioni, l’ex c.t. dell’Under 21 è pronto a tornare in patria e ci sarebbero contatti con le venete Padova e Venezia, entrambe retrocesse in Serie C e con tanta voglia di ritornare subito fra i cadetti. Mangia, che in passato ha allenato anche il Palermo in Serie A e Spezia, Bari e Ascoli in Serie B, sta cercando una sistemazione per la prossima stagione sportiva. Con il Craiova ha vinto una Coppa di Romania, è arrivato terzo nella prima annata e nella seconda si è dimesso con la squadra ancora al terzo posto in classifica.