Siviglia, Vazquez: “Sogno di giocare un Mondiale. Italia o Argentina? Indifferente…”

Franco Vazquez ha conosciuto con la maglia del Siviglia, che indossa da due stagioni, l’emozione di debuttare in Champions League, palcoscenico che gli andalusi hanno frequentato nel 2017 fino agli ottavi, eliminati dal Leicester, e fino ai quarti nel 2018, quando a fermare la squadra di Vincenzo Montella è stato il Bayern Monaco.

L’ex trequartista del Palermo ha comunque accumulato un bagaglio di esperienza internazionale sufficiente per indurlo a sperare di tornare nel giro della Nazionale, vissuto durante l’era Conte, con diverse convocazioni, ma solo due presenze, nelle amichevoli del 2015 contro Inghilterra e Portogallo. Poi, in concomitanza con l’addio all’Italia, più nulla, complice la poca considerazione dell’allora ct Ventura verso i giocatori che militavano all’estero.

Adesso, in vista del nuovo corso degli azzurri, la speranza torna a rifiorire, come lo stesso Vazquez ha dichiarato in un’intervista concessa a Fox Sports. “El Mudo” è però combattuto tra la Nazionale italiana, nella quale ha debuttato grazie alle origini padovane della madre, e quella argentina: “Il mio sogno è giocare la Coppa del Mondo. Non ho una preferenza tra Italia e Argentina, sarei felice in ogni caso perché mi sento equamente italiano da parte di mamma e argentino da parte di papà. Sarei felice in ogni caso”. Il regolamento della FIFA permetterebbe a Vazquez di giocare per l’Argentina, proprio perché le presenze raccolte con l’Italia hanno riguardato solo gare amichevoli.

“Per me è stata una grandissima emozione ed una enorme soddisfazione. Sono stato felicissimo di aver indossato la maglia dell’Italia” ha aggiunto Vazquez, il cui contratto con il Siviglia scadrà nel 2021.

