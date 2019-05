Sonetti: “Questa è l’Atalanta migliore di sempre. Gasperini? Se va in Champions ecco cosa gli consiglio…”

Poche ore alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. I nerazzurri, malgrado la gara sia in programma allo stadio Olimpico di Roma, si presentano alla sfida come favoriti, visto l’incredibile percorso fin qui in stagione. E ad elogiare i bergamaschi, ai microfoni di MC Sport, sono arrivate le parole di Nedo Sonetti, che la Dea l’ha allenata per quattro stagioni dal 1983 al 1987.

MIGLIORE DI SEMPRE – “Come risultati questa è l’Atalanta migliore di sempre. Anche io feci una finale di Coppa Italia contro quello che era il Napoli di Maradona, ma i nerazzurri in questi anni stanno facendo bene sia in Italia che in Europa. Oltre all’aspetto tecnico, è stato fatto un grande lavoro da un punto di vista mentale: tante volte sono andati sotto ma hanno recuperato”.

GASPERINI – “Cosa consiglio a Gasperini? Se va in Champions, penso che debba rimanere. L’Atalanta ormai non è più considerata una provinciale e lui dovrebbe rimanere per far compiere alla squadra un ulteriore salto di qualità”.